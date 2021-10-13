Украина предоставляет недостоверную информацию о поставках американского вооружения, заявил военный эксперт Виктор Баранец. Так он прокомментировал сообщение советника украинского президента Алексея Арестовича об очередной партии летального оружия, которое якобы доставил в Киев военно-транспортный самолет США.

Баранец пояснил, что Арестович подразумевает новую партию ПТРК Javelin, однако Соединенные Штаты уже после первой поставки отказались предоставлять Украине эти комплексы. Все дело в том, что на первых же испытаниях, проходивших на полигоне Яворов, выстрел из «Джавелина» оказался неудачным. Ракета, пущенная ПТРК, упала буквально в нескольких метрах от оператора. От трагедии ВСУ спасло только то, что боезаряд был учебным.

По словам эксперта, с тех самых пор США никаких «Джавелинов» Украине не поставляют, а те комплексы, которые уже имеются в распоряжении ВСУ пылятся на складах под большим и надежным замком.