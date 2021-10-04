Учёные выяснили, что из-за изменения климата Земля отражает всё меньше света.

Так, специалисты обсерватории Big Bear Observatory проводят наблюдения за земным сиянием с 1998 года. Они объединили результаты своих наблюдений с данными, которые были получены во время проекта NASA CERES. В рамках этого проекта ведётся наблюдение при помощи спутников с 1997 года.

Оказалось, что за время, прошедшее с начала наблюдений, Земля стала тусклее. Сообщается, что за 20 лет Земля стала отражать на 0,5% меньше света. Основная часть изменений была зафиксирована в последние три года. По мнению учёных, это связано с тем, что климат на Земле претерпел изменения. Такое объяснение, как изменение яркости Солнца специалисты уже исключили.

Среди климатических изменений, которые могли повлиять на яркость Земли, учёные отметили потерю низковысотных облаков в Тихом океане на востоке, а также повышение температуры на поверхности океана у западного побережья США.

Ранее мы сообщали о том, что земная кора может сильно деформироваться из-за таяния ледников в Антарктиде, Гренландии и Арктике. Учёные заметили, что в некоторых местах земная кора перемещается по горизонтали, а не по вертикали.