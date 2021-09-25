Команда исследователей заявила, что быстрое таяние ледников в Антарктиде, Гренландии и Арктике может стать причиной значительного деформирования находящейся под ними земной коры.

В рамках проведенного исследования специалисты тщательно проанализировали большое количество спутниковых фотоснимков, на которых демонстрируется процесс таяния льдов в период с 2003 по 2018 год. В итоге они обнаружили, что в ряде областях земная кора перемещалась по горизонтали, а не по вертикали. Данный процесс может охватывать тысячи километров.

Авторы научной работы отмечают, что речь идет о весьма комплексном явлении, напрямую связанном с глобальным потеплением. В некоторых районах уже наблюдаются критические значения отслойки земной коры, что может привести к наклону горных пород под ледниками, еще сильнее повышая скорость таяния льда.