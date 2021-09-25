читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Команда исследователей заявила, что быстрое таяние ледников в Антарктиде, Гренландии и Арктике может стать причиной значительного деформирования находящейся под ними земной коры.

В рамках проведенного исследования специалисты тщательно проанализировали большое количество спутниковых фотоснимков, на которых демонстрируется процесс таяния льдов в период с 2003 по 2018 год. В итоге они обнаружили, что в ряде областях земная кора перемещалась по горизонтали, а не по вертикали. Данный процесс может охватывать тысячи километров.

Авторы научной работы отмечают, что речь идет о весьма комплексном явлении, напрямую связанном с глобальным потеплением. В некоторых районах уже наблюдаются критические значения отслойки земной коры, что может привести к наклону горных пород под ледниками, еще сильнее повышая скорость таяния льда.

Вам может понравиться

Из-за климатических изменений мир столкнется с дефицитом и подорожанием макарон

Совсем скоро мир может столкнуться с глобальным дефицитом макаронных изделий и существенным повышением цен на них, рассказал немецкий телеканал N-TV. Произойдет это от нехватки твердых сортов пшеницы, которые не перенесут

Спелеологи впервые спустились на дно “Колодца ада” в Йемене

Спелеологи впервые осуществили спуск в колодец Бархаут, который находится в пустыне Йемена Аль-Махра. Как сообщается, ширина колодца составляет около 30-ти метров, а его глубина – 112 метров. Колодец также получил
  • Анна
  • 23.09.2021
  • читать 1 минуту

Ученые предложили лечить COVID-19 препаратом из нанотел ламы

Команда исследователей из Британии продемонстрировала, что нанотела, добытые из лам, способны с высокой эффективностью нейтрализовать COVID-19, поэтому могут быть использованы для лечения данного заболевания. В рамках эксперимента специалисты ввели животному
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 сентября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 25 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 сентября – переменная облачность, до 16 °C | Королев: погода, 25 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Подольск: погода, 25 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 25 сентября – дождь, до 11 °C |