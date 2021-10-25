Протурецкие боевики попытались скрыться на границе Сирии с Турцией, однако попали под мощный удар российских ВКС, сообщил портал Avia.Pro. Атака была проведена по позициям джихадистов, расположенным в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур.

В настоящий момент известно о крупных потерях среди боевиков. При этом потеряли они не только живую силу, но и технику, предоставленную турецкой стороной.

Портал также сообщает, что российские ВКС скорее всего ведут постоянное наблюдение за боевиками. Отследив перемещение той или иной группы, они обрушивают на нее мощный удар, уничтожая технику, склады с боеприпасами и живую силу. Это не дает террористам сосредоточить силы и деморализует их.

При этом российские ВКС полностью игнорируют наличие рядом с террористическими группировками военных баз Турции. Все дело в том, что Москва предупредила Анкару о контртеррористической операции и призвала ее вывести свои войска из провинций Алеппо и Идлиб.