Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали американский вертолет «Апач» необычной ракетой, одновременно являющейся еще и барражирующим боеприпасом. Она вылетает из пусковой установки, однако потом начинает планировать на цель самостоятельно, сообщил портал Avia.Pro.

По словам журналистов, иранские военные хотели уничтожить американские вертолеты на базе Аль-Харир в Ираке. Боеприпас был обнаружен именно там. При этом он по непонятным причинам не разорвался и оказался совершенно не поврежденным. Даже защита на головке самонаведения осталась в идеальном состоянии.

Военные эксперты предполагают, что зенитная ракета была специально оставлена на американской авиабазе. Таким образом Иран предупредил Вашингтон, что всегда готов атаковать его объекты и имеет для этого все возможности.