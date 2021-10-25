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Военный эксперт из Италии Паоло Маури рассказал в издании InsideOver о новой тактике российского флота. Он заявил, что фрегаты ВМФ действуют вместе с береговыми ракетными комплексами «Бастион», сообщая их расчетам координаты кораблей противника.

По словам Маури, такой подход позволяет эффективно атаковать целые вражеские группировки, оставаясь невидимыми для них. Такую тактику в ходе недавних учений продемонстрировал фрегат «Адмирал Горшков». Он наводил береговые комплексы на цели, имитирующие корабли противника, удерживая их в поле зрения из зоны недосягаемости. Координаты передаются по зашифрованному каналу и оперативно обрабатываются расчетами БРК, после чего «Бастионы» поражают цель.

«Россия намерена догнать Соединенные Штаты в области кроссплатформенной интеграции ракетных систем и у нее это неплохо получается», — отметил военный эксперт.

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