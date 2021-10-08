Киев всеми силами пытается завлечь Североатлантический альянс в Черноморский регион. Он с радостью устраивает маневры для кораблей НАТО, надеясь все же попасть в его состав. Однако Запад не торопится принимать Украину в свои ряды, пишет военный эксперт Пол Антонопулос в издании InfoBrics.

Он напоминает, что Североатлантический альянс охотно отправляет свои корабли в Черное море, надеясь захватить господство в регионе. Однако Россия тоже не сидит сложа руки. Она постоянно ведет наблюдение за маневрами, разворачивает свои береговые комплексы «Бастион» и «Бал» таким образом, чтобы всегда держать НАТО на прицеле.

Также РФ модернизирует Черноморский флот и вполне может отразить любые провокации НАТО. Она подтвердила это в конце июня текущего года, когда британский эсминец Defender внезапно вторгся в территориальные воды РФ рядом с Крымом.

Ситуация в Черном море медленно, но уверенно меняется в пользу России, написал Антонопулос, публикацию которого представил портал “ПолитРоссия”. И Североатлантический альянс отлично это видит. Не замечает изменений только Украина, которая продолжает верить во всемогущий Запад и надеяться на вступление в НАТО.