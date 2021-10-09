Специалисты рассказали о необычных факторах, которые способны повлиять на уровень сахара в крови. Об этом сообщает китайское издание «Хуаньцю шибао».

Так, на этот показатель способны оказать влияние подсластители, которые полностью нейтральными не являются. Кроме того, они могут привести к диарее и, как следствие, обезвоживанию организма. Обезвоживание, в свою очередь, оказывает довольно заметное влияние на повышение уровня сахара в крови.

Некоторые лекарственные препараты, к примеру, для лечения астмы или воспалительных заболеваний, также могут вызвать колебания уровня сахара в крови. Аналогичное действие могут оказать противозачаточные таблетки, антидепрессанты, диуретики, нейролептики, назальные деконгестанты.

Также специалисты отмечают, что повышение уровня сахара может спровоцировать недосып и пробуждение, даже если ночью всё было в порядке. У женщин колебания уровня сахара могут произойти из-за менструального цикла.

Отмечаются также такие факторы, как путешествия и экстремальные климатические условия, а также большое потребление кофе.

Недавно специалисты рассказали о вреде переедания. Как было отмечено, регулярное переедание способно привести к проблемам с сердцем.