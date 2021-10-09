читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты рассказали о необычных факторах, которые способны повлиять на уровень сахара в крови. Об этом сообщает китайское издание «Хуаньцю шибао».

Так, на этот показатель способны оказать влияние подсластители, которые полностью нейтральными не являются. Кроме того, они могут привести к диарее и, как следствие, обезвоживанию организма. Обезвоживание, в свою очередь, оказывает довольно заметное влияние на повышение уровня сахара в крови.

Некоторые лекарственные препараты, к примеру, для лечения астмы или воспалительных заболеваний, также могут вызвать колебания уровня сахара в крови. Аналогичное действие могут оказать противозачаточные таблетки, антидепрессанты, диуретики, нейролептики, назальные деконгестанты.

Также специалисты отмечают, что повышение уровня сахара может спровоцировать недосып и пробуждение, даже если ночью всё было в порядке. У женщин колебания уровня сахара могут произойти из-за менструального цикла.

Отмечаются также такие факторы, как путешествия и экстремальные климатические условия, а также большое потребление кофе.

Недавно специалисты рассказали о вреде переедания. Как было отмечено, регулярное переедание способно привести к проблемам с сердцем.

Вам может понравиться

Sohu: Попытка напасть на Калининград обернется для США и НАТО неприятным сюрпризом

Модернизированные оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», развернутые в Калининграде, станут неприятным сюрпризом для Североатлантического альянса. В последние годы в США и НАТО постоянно раздаются голоса о необходимости захватить калининградский регион, однако

Military Watch: Боевые роботы “Нерехта” и “Уран-9” отразили “нападение” НАТО

Одним из ключевых моментов учений «Запад-2021», которые проходили на территории Беларуси и России, стало использование боевых роботов «Уран-9» и «Нерехта», сообщает американское издание Military Watch. Авторы поясняют, что эти полностью

Soha: Россия возглавляет гонку гиперзвуковых вооружений

Россия успешно запустили гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подводной лодки «Североморск». На той же неделе свои испытания провели Соединенные Штаты и Северная Корея, что говорит о начале новой гонки вооружений.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 октября – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи: погода, 9 октября – ясно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 октября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 9 октября – переменная облачность, до 12 °C | Подольск: погода, 9 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 9 октября – пасмурно, до 13 °C |