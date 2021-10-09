Дмитрий Мустафин, специалист в области химии, поведал о том, как можно отличить суррогатные алкогольные напитки от настоящих, используя подручные средства.

Согласно его словам, проверить качество спирта довольно трудно, так как этиловый похож на метиловый не только по вкусовым качествам, но и по запаху. Однако между ними все же есть явные отличия. К примеру, если налить в столовую ложку этиловый спирт, а затем поджечь, то он загорится синим огнем. Метиловый будет гореть зеленым пламенем.

Однако человек, находящийся в состоянии легкого алкогольного опьянения, может не заметить подобную разницу. К счастью, еще один способ проверить качество алкоголя, но он более долгий. Для этого необходимо кинуть в емкость со спиртом предварительно очищенную картошку. Если в растворе присутствует метил, то картофель и сама жидкость приобретут розоватый оттенок через три-четыре часа.