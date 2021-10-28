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«Северный поток-2» расколол немецкое правительство, но главная вина за это лежит на Соединенных Штатах, уверены эксперты издания Handelsblatt. Они отметили, что Вашингтон своей противоречивой позицией путает отдельные политические силы ФРГ.

Так, главными действующими лицами в конфликте являются социал-демократы и «зеленые». Первые уверены, что лучший способ решить все энергетические проблемы Германии – это скорейших запуск «Северного потока-2».

«Зеленые» высказывают сомнения в надежности России как делового партнера, а также опасаются, что Москва будет использовать газопровод в качестве политического оружия. Такое мнение высказывают и глава фракции Оливер Кришнер, и сопредседатель «зеленых» Анналена Бербок.

США, которые фактически с начала строительства газопровода подвергают его критике, все же понимают, что Россия – единственный шанс для Европы справиться с кризисами в энергетике. Они не против экспортировать газ на европейский континент, однако столь большие объемы поставлять все же не смогут.

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