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В Телеграм-канале Beregini появились секретные документы по совместным военным маневрам Украины и Турции, которые намечены на следующий год. Сообщается, что копии бумаг были получены хакерами.

Среди документов обнаружилось письмо офицера Григория Галагана, который занимает должность командира в/ч А0987. Он отчитался о завершении военно-политических консультаций с турецкой стороной, который проводились в двенадцатый раз.

На этих встречах, пишет украинский военный, было подписано соглашение о проведении учений в следующем году. В их программу уже внесли отработку боевых действий в условиях плотной городской застройки, а также учебные семинары, которые проведут турецкие инструкторы.

Напомним, что Киев регулярно тренирует ведение боя в городе под руководством инструкторов Североатлантического альянса. Эксперты считают. Что таким образом ВСУ готовятся к войне на Донбассе.

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