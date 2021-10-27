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Турция готовит четвертое наступление на территории Сирии, в котором примут участие элитные подразделения ее Вооруженных сил. Издание Haber 7 сообщает, что в помощь им отрядят протурецких джихадистов, горящих желанием добраться до курдов.

Авторы публикации отмечают, что в наступательной операции будет задействовано 35 тысяч человек. При этом ее целью станут города Тель-Рифат и Айн-Исса, Тель-Тамр и Кобани, а также Манбидж. Во всех этих населенных пунктах находятся крупные базы Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

Издание отмечает, что Анкара не собирается воевать на территории Сирии с Соединенными Штатами или Россией. Поэтому наступательная операция не затронет военный контингент этих государств.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию и США в потакании курдам и нарушении ранее достигнутых договоренностей. Он заявил, что теперь Анкара сама будет решать свои проблемы, не полагаясь на партнеров.

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