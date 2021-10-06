За последние два года количество ядерных боеголовок в Соединенных Штатах уменьшилось на 55 единиц, пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на американский Госдеп. Уточняется, что если в 2019 году на вооружении США было 3805 боезарядов, то сейчас их 3750.

Кроме того, Госдеп напомнил об утилизации 184 боеголовок, которые исчерпали все мыслимые сроки эксплуатации.

В настоящий момент число боезарядов, имеющихся в распоряжении США является наименьшим за всю историю ядерной державы. Рекорд же был установлен в 1967 году. Когда на вооружении Соединенных Штатов находилось 31 255 стратегических ракет.

Напомним, что в настоящий момент США никак не могут решить, продлевать ли сроки эксплуатации своих старых ядерных ракет. Одновременно с этим они разрабатывают замену, однако этот процесс занимает немало времени.