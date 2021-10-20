Пребывающий на Украине с визитом глава Пентагона Ллойд Остин призвал Россию «не оккупировать Крым» и «прекратить войну на Донбассе». Он заявил, что в событиях, происходящих на востоке страны, есть доля вины РФ, так как именно ее действия «не дают поддерживать перемирие».

Также Остин традиционно высказался о «непоколебимой поддержке» Украины и ее стремлении защититься от «российской агрессии». Он заявил, что Киев и Тбилиси могут рассчитывать на помощь США в своем желании вступить в Североатлантический альянс.

При этом глава Пентагона на вопрос журналиста о сильной оппозиции на Украине, не желающей вступать в НАТО, заявил, что Киев должен сам определиться, каким путем ему идти дальше

О войне на Донбассе Остин высказался в том духе, что Россия первой нарушила суверенитет Украины и поэтому теперь на ней лежит ответственность за прекращение конфликта.