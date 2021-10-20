Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пребывающий на Украине с визитом глава Пентагона Ллойд Остин призвал Россию «не оккупировать Крым» и «прекратить войну на Донбассе». Он заявил, что в событиях, происходящих на востоке страны, есть доля вины РФ, так как именно ее действия «не дают поддерживать перемирие».

Также Остин традиционно высказался о «непоколебимой поддержке» Украины и ее стремлении защититься от «российской агрессии». Он заявил, что Киев и Тбилиси могут рассчитывать на помощь США в своем желании вступить в Североатлантический альянс.

При этом глава Пентагона на вопрос журналиста о сильной оппозиции на Украине, не желающей вступать в НАТО, заявил, что Киев должен сам определиться, каким путем ему идти дальше

О войне на Донбассе Остин высказался в том духе, что Россия первой нарушила суверенитет Украины и поэтому теперь на ней лежит ответственность за прекращение конфликта.

Вам может понравиться

Джабаров считает, что заявление Остина о вступлении Украины в НАТО сделано ради успокоения Киева

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал недавнее заявление министра обороны США Ллойда Остина, касающееся вступления Украины в НАТО. Его слова передаёт РИА Новости. Как сообщается, недавно Остин побывал
  • Анна
  • 20.10.2021
  • читать 1 минуту

Супружеская пара из Венгрии несколько лет держала людей в рабстве

Венгерские полицейские арестовали супружескую пару, проживавшую в округе Фейер и обвиняемую в применении рабского труда. На протяжении не менее двух лет на супругов работали несколько человек. Неизвестно, как именно они

Сирийские жители обрушили град камней на военную колонну США

Военнослужащие США подверглись нападению в сирийской деревне Хаму. Местные жители забросали камнями их бронетранспортеры и заставили как можно скорее покинуть населенный пункт, сообщило информационное агентство SANA. Колонна бронеавтомобилей американских войск
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 октября – небольшой дождь, до 1 °C | город Мытищи: погода, 20 октября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 октября – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 октября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 20 октября – небольшой дождь, до 7 °C | Подольск: погода, 20 октября – небольшая облачность, до 3 °C | Армавир: погода, 20 октября – небольшая облачность, до 11 °C |