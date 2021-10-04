Роберт Флойд, глава ОДВЗЯИ, в рамках беседы с журналистами РИА «Новости» решил опровергнуть предположения, высказанные в Соединенных Штатах и указывающие на то, что РФ якобы не стала соблюдать договор.

В предыдущем году американским Госдепартаментом был подготовлен доклад для конгрессменов, в котором отмечалось, что Россия, возможно, не полностью соблюдает условия договора. Собеседник издания отметил, что слышал о подобных высказываниях, однако в итоге не было предоставлено никаких доказательств этому.

В СМИ напоминают, что изначально соответствующее соглашение было принято Генассамблеей ООН около 25 лет назад в Нью-Йорке. Новый договор должен вступить в силу через полгода после того, как он будет ратифицирован 44 странами, обладающими ядерным вооружением или способными разработать его. Он уже подтвержден 36 государствами, включая РФ.