Переброска американских авиабомб из Германии в Польшу спровоцирует дестабилизацию ситуации в регионе, уверен глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. Так он прокомментировал призывы некоторых политических сил избавиться от ядерного оружия Соединенных Штатов.

По словам специалиста в области безопасности, эти самые силы не задумываются о том, что Польша расположена еще ближе к России. Поэтому вывоз ракет вполне может привести к катастрофическим последствиям для всех стран региона.

Напомним, что в своих предвыборных программах о вывозе ядерного оружия с авиабазы в Бюхеле заявляла партия «Зеленых», а также социал-демократы. Сейчас тема вновь оказалась актуальной, так как именно эти политические силы формируют правительство страны.

Ишингер считает, что идеальным было бы вывезти ракеты в Соединенные Штаты. Но они уже заявляли, что если Германия откажется размещать их на своей базе, то следующим пунктом назначения станет именно Польша. Причем Варшава скорее всего будет сама на этом настаивать.