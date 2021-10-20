Украина учится отражать «российскую агрессию» и учит этому страны Североатлантического альянса, заявил глава Минобороны этой страны Андрей Таран.

Он выдал привычную мантру про «семь лет войны с Россией», после чего заявил, что за эти годы Киев приобрел «такой опыт, которого нет ни у одной страны мира». Теперь он рад поделиться этим самым опытом с Североатлантическим альянсом.

Также Таран сообщил, что украинская армия благодаря часто проводимым учениям уже добилась нескольких серьезных успехов во взаимодействии с военнослужащими стран Североатлантического альянса.

Напомним, что полномочный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что и Киев и Брюссель делают одну и ту же ошибку. РФ не принимает никакого участия в конфликте на востоке Украины и не демонстрирует в отношении этой страны никакой агрессии. Поэтому опыт Киев приобретает, воюя исключительно с самим собой.