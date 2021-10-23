Североатлантический альянс постоянно призывает к сдерживанию России и под этим соусом последовательно стягивает свои войска к границам РФ, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он напомнил воинственной коллеге из ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, чем заканчивались подобные попытки и для Германии, и для всей Европы.

По словам главы Минобороны, ущемление России – неправильный путь к достижению безопасности на европейском континенте. Однако Альянс не готов к разговору на равных. С позиции силы он уже пытался провести операцию сдерживания в Афганистане, что привело к катастрофическим последствиям, которые до сих пор не удается устранить, отметил Шойгу.

Напомним, что Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в мигрантском кризисе и кибератаках, в нарушении воздушного пространства стран Черноморского региона и Прибалтики, в агрессивном поведении на границах. А также заявила, что Альянс должен изменить политику сдерживания РФ и показать ей, что способен применить оружие.