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Североатлантический альянс должен показать России, что в ответ на любые ее угрозы он применит оружие, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По ее словам, никто не должен допустить даже малейшей мысли о том, чтобы атаковать Прибалтику, Польшу и другие страны НАТО.

Также Крамп-Карренбауэр заявила, что государствам Альянса необходимо позаботиться о более эффективной противовоздушной обороне. Также Вооруженные силы отдельные государств должны демонстрировать готовность показать силу.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Это Североатлантический альянс своими бесконечными учениями обостряет ситуацию в Черноморском и Балтийском регионе, вынуждая РФ прибегать ко всем возможным способам обеспечения собственной безопасности.

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  • 21.10.2021
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