Североатлантическому альянсу нужно как можно быстрее очнуться и обратить внимание на растущую военную мощь России и Китая. Такое заявление сделал глава Минобороны Бен Уоллес на встрече с коллегами из НАТО 21 октября.

Он высказался в том духе, что Россия с Китаем затеяли гонку вооружений и это может представлять серьезную опасность для Запада. Эти государства уже имеют в своем активе гиперзвуковые ракеты, которых нет у Альянса, а также превосходят блок по мощи ядерного вооружения. Китайский орбитальный боезаряд, по словам Уоллеса, вообще нарушает все законы физики, но каким-то образом облетает весь земной шар.

Напомним, что в Китае подобные заявления опровергли, сообщив, что речь идет об испытаниях ракеты-носителя для космических аппаратов, которые не будут использоваться в военных целях.