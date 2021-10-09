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Киев доволен эмоциональной реакцией президента России Владимира Путина на «сильный удар», на сильный удар, нанесенный ему «Крымской платформой». Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу.

Он также сообщил, что Анкара намерена и дальше оставаться активным участником проекта. Турция намерена всеми силами его продвигать, приглашая присоединиться к «Крымской платформе» те страны, которые до сих пор не успели это сделать.

По словам Кулебы, такие действия Анкары станут ответом на недовольные высказывания России в ее адрес.

Напомним, что на саммите, состоявшемся 23 августа на Украине, решением «крымского вопроса» занимались представители 40 стран мира. Они постановили объединить усилия, чтобы «вернуть Крым» под контроль Киева.

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