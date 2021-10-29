Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в своём Telegram-канале рассказал, что в скором времени Россия больше не будет поставлять уголь.

Как отмечается, уголь завозился сразу несколькими компаниями. Однако с начала следующего месяца все поставки будут полностью прекращены. Как считает Герус, это весьма напоминает энергетическую войну. Однако участники рынка указали, что запрет на поставки не относится к коксующему углю, а только к энергетическому.

Украинские компании приобретают уголь сразу в нескольких странах – не только в России, но также и в США, Польше и Казахстане. Но в 2021 году в стране был зафиксирован дефицит угля. Это привело к тому, что многие блоки ТЭС в настоящее время работают лишь частично.

Недавно киевский политолог Дмитрний Корнейчук заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся «бить челом» перед Владимиром Путиным ради выгодного контракта на газ. Произойдёт это после того, как “Северный поток-2” начнёт работать.