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Украина покупает у Великобритании ракеты Brimstone, чтобы уничтожать российские корабли, заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко, ранее занимавший пост замначальника Генштаба ВСУ.

Он пояснил, что ракеты будут установлены на патрульные катера украинских ВМС. При этом они смогут успешно поражать как морские, так и наземные цели. Если данных боезарядов будет достаточное количество, то с их помощью флот Украины сможет даже «уничтожить большой корабль».

Напомним, что о поставке ракет Brimstone Украине написал таблоид The Times. Однако ссылался он на источники на Украине. Боезаряды, создаваемые международной корпорацией MDBA, оснащены головками самонаведения и, по уверениям производителей, могут уничтожать по нескольку целей за один залп. Контракт на поставку ракет был заключен между Лондоном и Киевом еще в начале лета текущего года.

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