На территории Грузии появились учебно-тренировочные центры, в которых турецкие инструкторы готовят бойцов для диверсионно-разведывательных операций в Крыму, заявил генерал-майор Тристан Цителашвили. Он уточнил, что подготовку на этих объектах проходят военнослужащие украинской и грузинской армий.

По словам генерала, в диверсиях будут участвовать многие грузинские участники украинского Майдана – государственного переворота, в результате которого президент Украины Виктор Янукович был вынужден покинуть свой пост.

Учебные центры принадлежать НАТО. Подготовкой диверсантов занимаются инструкторы из Турции, которые ранее обучали армию Азербайджана для боевых действий в Карабахе.

Напомним, что в августе в крымском поселке Перевальное двое диверсантов заложили взрывное устройство, чтобы подорвать газопровод. Теракт удалось предотвратить, бойцов задержали спустя неделю. Они признались в содеянном. Вместе с ними правоохранители арестовали и вербовщика.