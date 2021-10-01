Руководитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли заявил, что уход США из Афганистана негативно сказался на их репутации в мире. На слушаниях в Конгрессе он назвал вывод войск ошибочным действием в геополитическом плане.

По словам Милли, в настоящий момент абсолютно все страны, которые так или иначе были связаны с США – партнеры, союзники и противники, – занимаются оценкой репутации Вашингтона. И общий итог этих своеобразных исследований складывается совсем не в их пользу.

По словам Милли, репутации Вашингтона действительно нанесен серьезный ущерб. Генерал отметил, что именно это слово больше всего подходит, чтобы описать сложившуюся ситуацию.

С ним не согласился глава Пентагона Ллойд Остин, который заявил – пока Соединенные Штаты остаются едиными, доверие к ним никуда не исчезнет. А отношения, которые испортились с некоторыми странами после ухода США из Вашингтона, можно вернуть, для чего необходимо лишь усиленно работать.