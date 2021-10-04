читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дмитрий Марунич, специалист в области энергетического рынка, отметил, что «Газпром» смог наказать Польшу за антироссийские действия путем уменьшения поставок «голубого» топлива.

Согласно его словам, российская компания не планирует «плясать по дудку» восточноевропейских стран, осуществляющих антироссийскую риторику. Сокращение транзита газа через трубопровод «Ямал – Европа» связано с тем, что Варшава решила воспользоваться тем же способом поставок, что и западноевропейские государства. Речь идет о заключении не долгосрочных контрактов, а кратковременных соглашений.

Однако это привело к тому, что прокачка газа через газотранспортную сеть Польши значительно снизилась за последние недели. Эксперт отметил, что подобный результат станет отличным уроком для Варшавы, которая постоянно выступает против Москвы.

Вам может понравиться

Британцы раскритиковали Евросоюз на фоне рекордного увеличения цен на газ

В информагентстве Daily Express отметили, что из-за резкого увеличения цен на газ РФ получит большую власть над экономикой Европы. Читатели обвинили в случившемся Евросоюз. Перевод их комментариев появился в РИА

Закупка пистолетов «Удав» для российской армии начнется в 2022 году

Олег Салюков, генерал армии РФ, в рамках беседы с журналистами «Красной звезды» отметил, что уже в грядущем году должна начаться закупка новых пистолетов «Удав» для российских военных. Согласно его словам,

Восстановление ЦАР представляет проблему для отдельных стран: Альберт Ялоке Мокпем раскритиковал СМИ за фейки

Центральноафриканская Республика, преодолев многолетний военный кризис, стала объектом информационных атак ангажированных СМИ. Успехи республиканской армии и союзников дискредитируются в интересах противников африканской страны. По поводу давления на республику высказался пресс-секретарь
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 4 октября – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 октября – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Королев: погода, 4 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 4 октября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 4 октября – небольшой дождь, до 10 °C |