Дмитрий Марунич, специалист в области энергетического рынка, отметил, что «Газпром» смог наказать Польшу за антироссийские действия путем уменьшения поставок «голубого» топлива.

Согласно его словам, российская компания не планирует «плясать по дудку» восточноевропейских стран, осуществляющих антироссийскую риторику. Сокращение транзита газа через трубопровод «Ямал – Европа» связано с тем, что Варшава решила воспользоваться тем же способом поставок, что и западноевропейские государства. Речь идет о заключении не долгосрочных контрактов, а кратковременных соглашений.

Однако это привело к тому, что прокачка газа через газотранспортную сеть Польши значительно снизилась за последние недели. Эксперт отметил, что подобный результат станет отличным уроком для Варшавы, которая постоянно выступает против Москвы.