Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польское издание Gazeta Wyborcza раскритиковало главу партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского за попытку «обогатить Россию». Журналистов возмутила идея политика построить канал в обход Балтийского пролива.

Качиньский уверен, что такой канал навсегда избавит Польшу от «российской зависимости». Однако эксперты уверены, что эффект будет обратным.

Они поясняют, что политик хочет построить канал в первую очередь для города Эльблонга. Однако почти 90 процентов товарооборота в данном порту приходится на Калининград и Калининградскую область России. Благодаря новому каналу бизнесмены из РФ еще больше увеличат этот показатель и начнут получать огромную прибыль. Польша же только выбросит на ветер огромные деньги и нанесет непоправимый вред окружающей среде.

Вам может понравиться

ВСУ на границе с Крымом тренировались в стрельбе из ОТРК “Точка У” по КП и аэродромам противника

В Херсонской области прошли очередные учения украинских войск. Пресс-центр командования объединенных сил ВСУ рассказал, что на этот раз свое мастерство повышали расчеты ОТРК «Точка-У». Маневры уже традиционно были организованы практически

Залужный: Россия тайно перебрасывает войска на границу Белоруссии и Украины

Россия в обстановке строжайшей секретности перебросила на границу Беларуси и Украины 19 тысяч своих военнослужащих, заявил Главком ВСУ Валерий Залужный. Он также рассказал о 7 российских военных базах, появившихся в

Экс-советница Белого дома: Трамп был одержим не Россией, а лично президентом Путиным

Дональд Трамп стремился перенять несколько качеств у Владимира Путина. Он восхищался российским лидером, был будто «одержим» ним, заявила советница бывшего президента США Фиона Хилл. Это не первое такое заявление. Ранее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 октября – пасмурно, до 12 °C | город Мытищи: погода, 8 октября – ясно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 октября – небольшой дождь, до 13 °C | Королев: погода, 8 октября – ясно, до 11 °C | Подольск: погода, 8 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 8 октября – ясно, до 13 °C |