Польское издание Gazeta Wyborcza раскритиковало главу партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского за попытку «обогатить Россию». Журналистов возмутила идея политика построить канал в обход Балтийского пролива.

Качиньский уверен, что такой канал навсегда избавит Польшу от «российской зависимости». Однако эксперты уверены, что эффект будет обратным.

Они поясняют, что политик хочет построить канал в первую очередь для города Эльблонга. Однако почти 90 процентов товарооборота в данном порту приходится на Калининград и Калининградскую область России. Благодаря новому каналу бизнесмены из РФ еще больше увеличат этот показатель и начнут получать огромную прибыль. Польша же только выбросит на ветер огромные деньги и нанесет непоправимый вред окружающей среде.