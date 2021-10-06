Немецкие средства массовой информации рассказали, что Минобороны разместило заказ на создание векторных карт. По-другому они называются военными и используются во время боевых действий, поясняют журналисты.

Для создания таких карт сегодня применяются фотографии, сделанные с орбиты с использованием радиоволнового и инфракрасного спектров. Это позволяет разрабатывать максимально точную картографическую продукцию с изображением всех особенностей ландшафта и инфраструктурных объектов. Особое внимание уделяется дорогам, военным базам, административным зданиям.

В СМИ говорится, что тендер на разработку карт выиграла группа компаний ARGE VEHA. Она работает со студиями, которые давно готовы предоставить властям ФРГ всю необходимую информацию для успешного ведения боевых действий за пределами страны.

Российский политолог Александр Сосновский, прокомментировавший данную новость, заявил, что векторные карты необходимы только в том случае, если государство намерено развязать войну. В других ситуациях столь высокая точность не требуется.