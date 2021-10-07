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На форуме онлайн-видеоигры War Thunder возник спор между участниками о технических параметрах основного танка Вооруженных сил Франции Leclerc S2. Геймеры убеждали друг друга, что характеристики боевой машины, приведенные в игре, не соответствуют действительности.

Чтобы доказать свою правоту, один из пользователей внезапно опубликовал скриншоты страниц какой-то брошюры с точными характеристиками танка. Позже выяснилось, что в качестве аргументов в споре он использовал сверхсекретное руководство по эксплуатации боевой машины.

Модераторы заявили, что подобные документы ни в коем случае нельзя публиковать. Скриншоты были тут же удалены с форума. К пользователю, который оказался танкистом французской армии, имевшим доступ к подобным бумагам, пообещали применить жесткие санкции.

Ранее подобная ситуация произошла и с британским танком Challenger 2. Один из пользователей выложил на форуме его характеристики, чтобы разработчики игры могли сделать боевую машину более реалистичной. После разбирательства выяснилось, что геймер служит на военной базе Королевских ВС Тидворт и занимает должность командира танка Challenger 2.

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