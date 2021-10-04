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Эффективная работа российской «ЧВК Вагнера» в Мали не только укрепит африканскую страну, но и нанесет урон позициям Франции здесь и на всем континенте. Такое мнение выразил военный обозреватель Александр Ставер.

Решение властей Мали о сотрудничестве с россиянами вызвало настоящую истерику в Париже. В сторону африканской страны посыпались угрозы и осуждающие заявления. Так французские власти рассчитывали сорвать российско-малийские договоренности, чтобы вернуть страну под свой контроль.

По мнению Александра Ставера, Франция опасается развития отношений Мали с Россией. Европейские корпорации рискуют потерять доступ к африканским природным богатствам, которые долгие годы использовались иностранцами:

«Париж уверен, что ЧВК – передовой отряд России, который проложит дорогу российским дипломатам, российским бизнесменам и российским военным в Мали. Европа опасается изменения курса правительства Мали на пророссийский. Недаром европейская пресса акцентирует внимание на том, что премьер-министр страны – выпускник российского вуза, а министр обороны – проходил стажировку в России».

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