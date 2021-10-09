Россия в точности выполняет обязанности по контрактам на поставку газа, но по неизвестным причинам не пользуется резким повышением цены, чтобы заработать огромные деньги. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало эти причины.

Журналисты пояснили, что энергетический кризис в Европе спровоцирован не Москвой, а целым рядом факторов, совершенно от нее не зависящих. Холодная прошлая зима вынудила европейские страны полностью опустошить хранилища газа, что привело к его дефициту.

Россия хотя и может начать поставки через Украину, но не делает этого, так как Киев, якобы принципиально не покупающий российский газ, хочет все же зарабатывать на транзите. Причем не только деньги, но и статус поставщика. РФ не позволит ей сделать этого.

Москва уже наполнила одну нитку «Северного потока-2», по которой газ получают некоторые европейские государства, пишут эксперты. Однако теперь она выжидает реакции Европы. Если ЕС будет вынужден дать слабину и как можно скорее сертифицирует СП-2, это станет первой победой президента Владимира Путина. Она является более важным достижением, чем краткосрочная прибыль на резко возросших ценах на газ.