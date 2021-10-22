Соединенные Штаты уверены в эффективности своей системы ПРО, однако в случае атаки России или Китая она вполне может оказаться совершенно бесполезной, считает эксперт издания Forbes Дэвид Экс.

Он поясняет, что в распоряжении Китая появилось уникальное ядерное оружие, которое «срисовано» с российской системы орбитальной бомбардировки FOBS. Она представляла собой планер, который выходил на орбиту с помощью ракеты-носителя, а затем устремлялся к назначенной цели.

По словам Экса, подобный подход позволяет повысить эффективность удара в сравнении с обычными баллистическими ракетами. Помимо этого, китайские разработчики внедрили в свою копию системы гиперзвуковой двигатель, что позволило разгонять ее до 5 Махов.

Эксперт уверен, что система противоракетной обороны США сможет перехватить одну или несколько таких ракет. Однако если РФ или Китай проведут атаку сотнями боезарядов, то удержать их точно не получится.