читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты уверены в эффективности своей системы ПРО, однако в случае атаки России или Китая она вполне может оказаться совершенно бесполезной, считает эксперт издания Forbes Дэвид Экс.

Он поясняет, что в распоряжении Китая появилось уникальное ядерное оружие, которое «срисовано» с российской системы орбитальной бомбардировки FOBS. Она представляла собой планер, который выходил на орбиту с помощью ракеты-носителя, а затем устремлялся к назначенной цели.

По словам Экса, подобный подход позволяет повысить эффективность удара в сравнении с обычными баллистическими ракетами. Помимо этого, китайские разработчики внедрили в свою копию системы гиперзвуковой двигатель, что позволило разгонять ее до 5 Махов.

Эксперт уверен, что система противоракетной обороны США сможет перехватить одну или несколько таких ракет. Однако если РФ или Китай проведут атаку сотнями боезарядов, то удержать их точно не получится.

Вам может понравиться

Milliyet: Россия дает Асаду вооружение для боевых действий против Турции

Турецкие власти хватаются за каждый повод оправдать свои агрессивные действия на территории Сирии. Так, на одной из многочисленных видеозаписей в Сети они обнаружили боевые машины пехоты БМП-2, которые якобы движутся

Леонков: Россия хорошо подготовилась к отражению возможных угроз по периметру своих границ

Коллективный Запад все ближе подбирается к российским рубежам, создавая серьезные угрозы, однако Москва тоже не теряет время напрасно. Она разрабатывает новейшие виды вооружений, чтобы ответить на агрессию НАТО, подчеркивает военный

Jyllands-Posten: Зависимость Европы от российского газа очевидна

Датское издание Jyllands-Posten сообщило о неких «доказательствах» энергетического шантажа со стороны России. Авторы публикации заявляют, что именно Кремль и «Газпром» могут стоять за тем газовым кризисом, который разразился в Европе.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 22 октября – пасмурно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 октября – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 22 октября – переменная облачность, до 6 °C | Подольск: погода, 22 октября – переменная облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 22 октября – ясно, до 8 °C |