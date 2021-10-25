После распада СССР авиастроительный бренд «Антонова» остался за Украиной. Но что касается военно-транспортного Ан-22, на данный момент единственные в мире летающие самолеты этого типа действуют в составе ВВС России. Об этом пишет немецкое авиационное издание Flug Revue. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Ан-22 «Антей» – самый большой турбовинтовой транспортный самолет в мире и может считаться настоящим «птерозавром». В ВВС России два «Антея» недавно вернулись в строй после длительного перерыва на техническое обслуживание. Одна из этих машин уже показала, что она способна к полетам даже в плохую погоду.

Один только звук этого самолета захватывает дух. Когда Ан-22 запускает свои четыре турбовинтовых двигателя Кузнецова НК-12, посуда в шкафах трясется на много миль вокруг – поклонники «мощного саунда» будут от такого в восторге. НК-12 с мощностью до 15 000 л.с. – самый мощный турбовинтовой двигатель из когда-либо созданных, при том, что он был разработан в 1950-х годах.

Свой первый полет Ан-22 произвел в феврале 1965 года – почти 57 лет назад. До 1976 года «Антонов» построил их почти 70 единиц – и хотя после падения Стены эта модель сделала на Украине карьеру в качестве гражданского перевозчика, некоторые самолеты остались верны своей старой задаче.

Российские ВВС развернули подразделение на авиабазе Тверь-Мигалово, в 170 км к северо-западу от Москвы, которое по-прежнему используется для военно-транспортных задач. Но с годами количество самолетов уменьшалось и уменьшалось – пока, наконец, не осталось только два действующих образца: Ан-22 RA-09341, построенный в 1975 году, и его чуть более старший родственник RF-09309, построенный в 1974 году. Причем последняя оригинальная украинская запчасть в ангаре базы была исчерпана почти год назад.

Два этих старых самолета на данный момент являются единственными летными Ан-22 в мире. Долгое время они тоже были обречены на безделье, потому что старики нуждаются в большом уходе – и получили несколько месяцев освежения на авиабазе при аэропорту Иваново-Северный, в ангаре ремонтной компании «308-й АРЗ», дочернего предприятия государственного авиастроительного холдинга «ОАК». В начале сентября они вернулись в Тверь, где некоторое временя совершали испытательные полеты.

Одному из двух «Антеев», RA-09341, пришлось довольно сложно: ему и его экипажу пришлось доказывать свои навыки в самой ужасной и унылой погоде. Или, как выражается Минобороны России, «в сложных метеоусловиях». При минимальной видимости, низкой облачности и сильном боковом ветре Ан-22 отправился на тренировочное задание. Приземление производились по правилам полетов по приборам, «без визуальных ориентиров».

По заявлению Минобороны, цель таких полетов – «поддержание уровня подготовки и готовности экипажей к полетам в любую погоду», включая приземление в неблагоприятных условиях. Но в любом случае летающий Ан-22 – всегда становится зрелищем для посторонних наблюдателей, независимо от погоды. Остается только надеяться, что массивные «птерозавры» из Твери будут продолжать обслуживать как можно дольше, прежде чем однажды они поддадутся разрушительному действию времени.