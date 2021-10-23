Секретный отдел британского Минобороны, укомплектованный банкирами и финансистами, направил свою деятельность против Китая и России, сообщило издание Financial Times. Ранее это подразделение работало по радикальному движению ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация), уточняют журналисты.

Все специалисты, работающие в этом отделе, специализируются на сырьевом рынке и отслеживают международные финансовые потоки. Подразделение создали специально для борьбы с ИГИЛ, однако после завершения операций против этого движения, оно перестало работать в постоянном режиме. Сейчас его привлекают для решения конкретных разовых задач.

В настоящий момент целью отдела является ослабление России и Китая. Для ее достижения специалистам необходимо обнаружить бизнес-модели этих стран, которые для них критические важны, перекрыть доступ к финансам, а также сделать невозможным поиск альтернативных вариантов.