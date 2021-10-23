читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Секретный отдел британского Минобороны, укомплектованный банкирами и финансистами, направил свою деятельность против Китая и России, сообщило издание Financial Times. Ранее это подразделение работало по радикальному движению ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация), уточняют журналисты.

Все специалисты, работающие в этом отделе, специализируются на сырьевом рынке и отслеживают международные финансовые потоки. Подразделение создали специально для борьбы с ИГИЛ, однако после завершения операций против этого движения, оно перестало работать в постоянном режиме. Сейчас его привлекают для решения конкретных разовых задач.

В настоящий момент целью отдела является ослабление России и Китая. Для ее достижения специалистам необходимо обнаружить бизнес-модели этих стран, которые для них критические важны, перекрыть доступ к финансам, а также сделать невозможным поиск альтернативных вариантов.

Вам может понравиться

Украина заблокировала проход судов на участке Черного моря и испытывает “новейшее оружие”

В минувший четверг Украина перекрыла участок акватории Черного моря для проведения испытаний «перспективных вооружений», сообщило военное ведомство страны. Тесты, по словам его представителей, будут проводиться до 23 октября. Речь идет

На Аляске пройдут испытания ядерного микрореактора, созданного по указу Трампа

Соединенные Штаты готовятся к тестированию ядерного микрореактора, который Пентагон планирует использовать для обеспечения энергией своих военных объектов в разных странах мира. Местом для испытаний выбрана авиабаза Эйлсон, что на Аляске.

Пенсионеры в России могут получить выплату в размере 60 тысяч рублей

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о выплате в размере 60 тысяч рублей, которая положена российским пенсионерам. Её слова передаёт издание PRIMPRESS. Как сообщается, данная выплата является единовременной. Предназначается она для
  • Анна
  • 21.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 октября – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 23 октября – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 23 октября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 23 октября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 23 октября – ясно, до 21 °C |