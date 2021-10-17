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Китай произвел тестовый запуск стратегической гиперзвуковой ракеты, которая облетела весь земной шар. Это новейшее оружие напугало Соединенные Штаты, представители которых уже делают истерические заявления о своей глубокой обеспокоенности.

Издание Financial Times сообщает, что испытания нельзя назвать целиком удачными, так как гиперзвуковой заряд хоть и пролетел успешно сквозь низкоорбитальное пространство, но точно по цели все же не попал. Ракета приземлилась в 33 километрах от нее. Впрочем, для ядерного заряда такое расстояние является мизерным.

Американская разведка выразила не только обеспокоенность, но и недоумение испытаниями в Китае. Ее представители заявили, что даже представить не могут, каким образом Пекину удалось разработать такое вооружение. Вашингтон ошибся в своей оценке возможностей КНР и признал это своей истерикой.

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