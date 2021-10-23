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Польша подрывает общеевропейские ценности, поэтому ЕС не должен выделять ей деньги на восстановление экономики после пандемии Covid-19. Столь жесткую резолюцию Европарламент принял на очередной пленарной сессии.

Документ связан с решением польского Конституционного суда, которое определило верховенство Основного закона страны над действующим законодательством Евросоюза. Однако последнее гласит, что Конституция государства, входящего в ЕС, не может быть истолкована его Конституционным судом.

Европарламент потребовал провести судебное разбирательство по действиям Варшавы. Также он принял решение, согласно которому государства, нарушающие законодательство ЕС, не могут получать средства налогоплательщиков Евросоюза.

Свои голоса за антипольскую резолюцию отдали 502 депутата Европарламента. Против проголосовало 153 человека, еще 16 воздержались.

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