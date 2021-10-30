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В ЕС грядет интересное судебное разбирательство, в котором Европарламент будет судиться с Еврокомиссией. Претензии первого связаны со слишком длительным рассмотрением нормы о сокращении финансирования государств, не подчиняющихся законодательству Евросоюза.

Законопроект, который был разработан из-за Польши и Венгрии, сейчас рассматривается судом по искам этих двух стран. Будапешт и Варшава считают, что именно против них будут использованы новые нормы, поэтому борются с ними, задействовав судейский ресурс.

Еврокомиссия отложила рассмотрение документа, что вполне соответствует действующему законодательству. ЕК не может принимать решение по законопроектам, над которыми работают судебные органы.

Европарламент же считает, что закон нужно применять прямо сейчас, чтобы наказать страны, отказывающиеся подчиняться нормам законодательства Евросоюза.

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