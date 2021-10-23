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Мощь российской авиации растет стремительными темпами, а у Европы даже нет комплексов противовоздушной обороны, способных обеспечить защиту от нападений с воздуха, сообщило издание EurAsian Times. Авторы отметили, что в условиях постоянного ухудшения отношений между Североатлантическим альянсом и Россией ЕС придется «сдувать пыль» со средств ПВО времен холодной войны.

В качестве примера журналисты привели Польшу, которая громче всех кричит о возможном нападении России. В ее распоряжении полностью отсутствуют ЗРК ближнего действия, что позволит самолетам ВКС легко прорваться вглубь страны.

Эксперты отмечают, что с такими проблемами столкнулись и Прибалтика, и другие страны Европы. Они бы и не против усилить противовоздушную оборону, но для этого нет соответствующих комплексов и радиолокационных станций. Поэтому приходится снимать с хранения древние ЗРК и пытаться заткнуть ими дыры в границах воздушного пространства.

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