Сотрудники Эрмитажа отправили жалобу в прокуратуру на жителя Петербурга, решившего разместить собственный портрет на одной из стен Военной галереи.

Представители музея отметили, что правоохранителям следует провести проверку в отношении посетителя на возможное нарушение законодательства РФ, включая открытое оскорбление памяти российских военных. Отмечается, что картину увидел и убрал один из смотрителей учреждения, однако мужчина успел сделать фото и опубликовать его в соцсетях.

Указывается, что портрет был размещен Кириллом Смородиновым, российским путешественником. Он повесил его в Эрмитаже 20 октября, а затем разместил в «Инстаграме» соответствующий снимок. В описании к посту мужчина в шутку отметил, что захотел увидеть себя среди «легендарных людей».