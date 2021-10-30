«Умные» часы помогли спасателям оперативно разыскать педофила, который увел в неизвестном направлении 8-летнюю девочку. Инцидент произошел в поселке Купавушка в Московской области.

Родители забили тревогу, когда отправившаяся гулять на детскую площадку дочь не вернулась домой вовремя. Они сперва обыскали окрестности, а затем обратились к спасателям, которые мгновенно сориентировались в ситуации. Родители сообщили, что у девочки есть смарт-часы, поэтому установить координаты ее местонахождения оказалось делом техники.

Ребенка нашли в местной бане, где рядом с ней находился неизвестный мужчина. Его сразу же задержали и передали полиции. Девочку отправили в медицинское учреждение в Долгопрудном на обследование. Сейчас она остается там.