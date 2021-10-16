Горячие точки вроде Сирии, Йемена и Ливии давно не привлекают к себе такого пристального внимания, как раньше, так как конфликты в этих странах начались давно. К ним просто привыкли. Поэтому эксперты рассмотрели возможные будущие противостояния, которые могут вспыхнуть в ближайшие несколько лет.

Действующей горячей точкой планеты они назвали Афганистан, в котором еще далеко не все завершено. Турецкое издание Daily Sabah пишет, что Соединенные Штаты после некоторого затишья еще попытаются взять реванш за свой позор, причем сделают это либо с территории других стран, либо снова войдут в Афганистан.

Второй вариант вполне вероятен, так как США могут устроить на территории страны прокси-войны с Китаем. Схватиться с талибами (представители радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) может и Таджикистан, который неоднократно обвинял новых властителей Афганистана в обострении ситуации в Панджшерском ущелье.

О возможных конфликтах в Центральной Азии и на Ближнем Востоке заявляют и эксперты RAND. В список регионов, в которых могут возникнуть новые горячие точки, они внесли также Европу и Тайвань. Последний, по словам аналитиков, вполне может оказаться тем самым местом, где начнется Третья мировая, так как Соединенные Штаты могут привлечь для защиты острова Североатлантический альянс или вновь созданный AUKUS, а на помощь Пекину придет Москва.

К другим потенциальным горячим точкам отнесены Гималаи, за которые в любой момент готовы вступить в бой Китай и Индия, а также Северная Африка, где ситуация стремительно обостряется.