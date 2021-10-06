Учёные из Канады и Испании нашли главный показатель, который оказывает влияние на выживаемость при заболевании тяжёлой формой коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Journal of Internal Medicine.

Так, специалисты провели оценку трёх показателей анализа крови, имеющих отношение к выживаемости при заболевании COVID-19. Это уровень необходимых антител, а также содержание в крови антигенов, и уровень наличия вирусной РНК.

В исследовании были задействованы данные 92 пациентов. Коронавирус был подтверждён у них с помощью теста. После госпитализации у них также взяли анализ крови.

Выяснилось, что на риск смерти прямое влияние оказывает только уровень антител против S-белка COVID-19. Два других параметра зависят от первого. Отмечается, что наиболее эффективной терапией для людей, у которых низкие уровни антител, считается лечение экзогенными антителами.

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