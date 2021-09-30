читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Команда британских исследователей смогла выявить 7 симптомов, с помощью которых можно определить, подхватил ли человек коронавирус.

Специалисты изучили свыше одного миллиона ПЦР-тестов, которые были сделаны в течение семи месяцев прошлого года. У людей при этом спрашивали, имелись ли у них какие-либо симптомы перед тем, как они прошли тестирование. Используя полученную информацию, эксперты создали модель, которая на основе 7 признаков способна предсказывать итоги теста на COVID-19.

Речь идет о следующих симптомах: повышенная температура тела, исчезновение обоняния, потеря аппетита и вкуса, а также возникновение кашля, болевых ощущений в мышцах и озноба. Даже при использовании только одного признака чувствительность модели составляла 74%. Если же расширить их набор, то можно добиться 100-процентной точности.

Вам может понравиться

Китайский термоядерный реактор CFETR «зажжет искусственное Солнце» на Земле через 10 лет

Конструкторы из КНР закончили все основные работы над термоядерным реактором CFETR, поэтому в случае его одобрения он будет запущен уже через десять лет. Предполагается, что данное устройство сможет самостоятельно производить

Ученые обнаружили ген, влияющий на восприимчивость человека к коронавирусу

Группа шотландских исследователей смогла обнаружить ген, от которого зависит, в какой форме будет протекать коронавирусная инфекция у зараженного. Согласно их словам, они нашли особый вид белка, производимый геном OAS1 и

В РФ разработали новый тип связи без привязки к спутникам и сотовым сетям

В информационном агентстве «Известия» отмечают, что исследователи из РФ смогли изобрести уникальную систему, позволяющую отправлять сообщения, не имея доступа к спутникам и сотовым сетям. Новая технология базируется на применении радиоволн
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 30 сентября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 сентября – небольшой дождь, до 14 °C | Королев: погода, 30 сентября – ясно, до 12 °C | Подольск: погода, 30 сентября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 30 сентября – переменная облачность, до 12 °C |