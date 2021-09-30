Команда британских исследователей смогла выявить 7 симптомов, с помощью которых можно определить, подхватил ли человек коронавирус.

Специалисты изучили свыше одного миллиона ПЦР-тестов, которые были сделаны в течение семи месяцев прошлого года. У людей при этом спрашивали, имелись ли у них какие-либо симптомы перед тем, как они прошли тестирование. Используя полученную информацию, эксперты создали модель, которая на основе 7 признаков способна предсказывать итоги теста на COVID-19.

Речь идет о следующих симптомах: повышенная температура тела, исчезновение обоняния, потеря аппетита и вкуса, а также возникновение кашля, болевых ощущений в мышцах и озноба. Даже при использовании только одного признака чувствительность модели составляла 74%. Если же расширить их набор, то можно добиться 100-процентной точности.