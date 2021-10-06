Украина растеряет свои территории и перестанет существовать вообще, если рискнет напасть на Донбасс, уверен военный эксперт Константин Сивков. Он отметил также, что вероятность подобного нападения довольно высока, так как Киев гонят в бой Соединенные Штаты, ЕС и даже Турция.

По словам Сивкова, теоретически ВСУ могут прорвать оборону ополчения и дойти до границы с Россией. Однако на этом ее триумфальное продвижение завершится. Если Киев начнет репрессии против мирного населения, РФ обязательно вмешается в конфликт.

Российская армия быстро разобьет ВСУ и пойдет вглубь территорий соседней страны. Скорее всего, она не будет останавливаться и захватит все пророссийские регионы – Харьков и Херсон, Одессу и Запорожье, Днепропетровск и Киев. После этого другие области смогут сами решить, к кому им присоединяться, так как государство Украина прекратит свое существование.