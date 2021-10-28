На заявления главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости «сдерживания России» с помощью ядерных ракет Москва ответила учениями своей боевой авиации. Бомбардировщики Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-27 на пять часов зависли у европейских границ и отработали удары по южной и центральной частям континента.

Военный эксперт Константин Сивков сообщил, что это обычное дело, ничего страшного в таких учениях нет. Любой бомбардировщик или истребитель создаются специально для использования в бою, поэтому удивляться тому, что пилоты периодически тренируются наносить удары по потенциальному противнику, не стоит.

По мнению аналитика, Ту-22М3 и Су-27 могли просто совершать пятичасовой полет. Они не нарушали европейских границ, действовали строго в рамках международных правовых норм, поэтому эти относительно короткие учения являются «рядовым событием»

Сивков напомнил, что американские самолеты тоже часто появляются у российских границ. Он призвал своих коллег-экспертов не искать поводы для раздувания скандала и не превращать рядовые учения чуть ли не в подготовку к боевым действиям против Европы.