Военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с изданием «Украина.ру» высказался насчёт войны России и Украины.

Как считает Евсеев, прошедшие недавно учения «Запад-2021» продемонстрировали Европе возможности армии РФ. Согласно его заявлению, учения показали, что Россия может в весьма кратчайшие сроки развернуть армию в 200 тысяч человек. Такого количества хватит для того, что полностью уничтожить весь украинский потенциал.

Евсеев отмечает, что то, что Россия может решить проблему на Украине силой, прекрасно понятно Западу, а до самих украинцев не доходит. Однако идти таким путём Россия не хочет, и старается договориться с Украиной.

Также Евсеев напомнил киевским властям, что не стоит вести агрессивные действия, и указал, что с таким же агрессором, под которым он подразумевает экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в России быстро разобрались.

Недавно на Украине заявили, что собираются вернуть Крым к 2030 году. К этому же времени страна должна стать “экономически развитой”.