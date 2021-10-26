Алексей Леонков, специалист по военным вопросам, решил прокомментировать недавние высказывания Алексея Арестовича, советника главы украинского президентского офиса, о «суперракетах».

Ранее Арестович пригрозил РФ тем, что Украина может нацелить на Москву свои новейшие ракеты, если та не откажется от Крымского полуострова и не перестанет поддерживать «сепаратистов в Донбассе». По мнению российского эксперта, данное заявление похоже на ситуацию из басни Крылова, рассказывающей про Моську и слона.

Обозреватель добавил, что Украина может даже не рассчитывать на возможную поддержку со стороны Североатлантического альянса в случае начала войны с РФ. Дело в том, что в этом случае региональный конфликт может перерасти в ядерную войну, которая приведет к уничтожению всего человечества.