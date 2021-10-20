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Ранее для ведения эффективных боевых действий нужно было запасаться оружием и крушить города противника. Сегодня ситуация кардинально изменилась, уверен эксперт Андрей Ильницкий. По его словам, сейчас достаточно оказать воздействие на население любой страны, чтобы оно само разрушило ее государственность.

Старые методы войны все еще остаются актуальными. Где-то гремят артиллерийские выстрелы, где-то до сих пор задействуются танки и другая бронетехника. Весь мир боится ядерного оружия и его применения одной из противоборствующих сторон. Однако многие государства уже создают самое страшное вооружение, которое способно оказывать когнитивное воздействие на граждан страны-противника.

По мнению Ильницкого, опасность этого оружия заключается в том, что оно разрушает идеалы общества. Это позволяет лишить граждан даже малейшего желания отстаивать национальные интересы и заботиться даже о собственной безопасности. Подобные тактики уже применяют Соединенные Штаты, их разрабатывают и другие государства, поэтому когнитивная война более реальна, чем ядерное противостояние.

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