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Сергей Хатылев, военный эксперт и бывший командующий зенитно-ракетными войсками спецназначения ВВС, рассказал о главном различии в подготовке американских и российских военнослужащих.

Согласно его словам, в РФ в настоящее время решили сделать основную ставку на противодействие террористическим угрозам и избегание прямых боевых столкновений с врагами. Кроме того, российские военные стараются изучать тактику, используемую противником. Соединенные Штаты же применяют подконтрольные им вооруженные формирования, которые являются наполовину террористическими, чтобы достичь необходимые им цели.

В последнее время Россия особое внимание уделяет качественной подготовке бойцов, а не попыткам увеличить их количество. Москва развивает мотострелковые войска и морскую пехоту. Удалось значительно усилить российские ВКС, снабдив истребители гиперзвуковым оружием, которое может ликвидировать вражескую бронетехнику на расстоянии до 1 тысячи километров.

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  • redaktor2
  • 26.10.2021
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