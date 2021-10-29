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Стороны конфликта на Донбассе неоднократно подписывали соглашения о прекращении огня, однако именно это вооруженное противостояние может послужить своеобразным детонатором для начала Третьей мировой войны.

Военный аналитик Андрей Ермолаев пояснил, что Соединенные Штаты намереваются использовать Киев для развязывания вооруженного столкновения между Россией и Украиной. Не исключено, что в него вмешаются как отдельные страны, так и целые альянсы, из-за чего конфликт перерастет в мировую войну.

В эфире украинского телеканала «Наш» Ермолаев спрогнозировал, что в какой-то момент одна из сторон противостояния не выдержит напряженности и задействует ядерное оружие. Также в ходе боевых действий будут активно применяться высокоточные ракеты.

Напомним, что среду Украина, которая заявляет о желании мирно урегулировать конфликт на Донбассе, атаковала позиции ДНР с помощью беспилотного аппарата Bayraktar TB2. Тем самым она нарушила перемирие, предусмотренные Минскими соглашениями.

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